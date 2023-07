Wimbledon | Djokovic parte con una vittoria | l’obiettivo è il Trofeo numero 8

Leggi su ilfaroonline

(Di lunedì 3 luglio 2023) Londra – Esordio vincente per il sette volte campione Novak2023, terza prova stagionale del Grande Slam, al via oggi sui campi in erba dell'All England Lawn Tennis and Croquet Club di Londra. Il serbo,2 del mondo e seconda testa di serie, supera l'argentino Pedro Cachin,68 del ranking Atp, con il punteggio di 6-3, 6-3, 7-6 (7-4) in due ore e 13 minuti di gioco. (Adnkronos)(foto@internazionaliBNLditalia.com/Sposito)