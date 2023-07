Wimbledon | Djokovic - Cachin 6 - 3 | 6 - 3 | 7 - 6 | gli highlights

Novakdebutta a2023 nel migliore dei modi: il campione in carica si sbarazza intre set di un combattivo Cachin col punteggio di 6 - 3 6 - 3 7 - 6. Ecco il meglio della ...Cinque gli italiani impegnati oggi nel primo turno a. Musetti conquista la sua prima vittoria nel torneo imponendosi su Varillas 6 - 3, 6 - 1, ... Esordio ok per Novak: Cachin ko in ...Esordio vincente per il sette volte campione Novak2023, terza prova stagionale del Grande Slam, al via oggi sui campi in erba dell'All England Lawn Tennis and Croquet Club di Londra. Il serbo, numero 2 del mondo e seconda testa ...

Wimbledon 2023, esordio vincente per Novak Djokovic Adnkronos

Gentile Lettore, ogni giorno ANSA è impegnata nella produzione di informazione tempestiva e affidabile, grazie alla sua capillare presenza sul territorio nazionale e internazionale, con l’obiettivo di ...È stata la pioggia a fermare per circa un'ora Novak Djokovic nel corso del suo esordio a Wimbledon. Il campione serbo, dopo aver vinto il primo set per 6-3, è stato costretto a rientrare negli spoglia ...