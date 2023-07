Wimbledon | che disastro | il top player annuncia il forfait a 24 ore dall’inizio

(Di lunedì 3 luglio 2023) L’attesa è finita, oggi inizia ufficialmente il torneo più prestigioso dell’anno: tutti contro Novak Djokovic, a caccia del suo ottavo titolo PER NON PERDERTI NESSUN AGGIORNAMENTO SEGUICI SUL NOSTRO INSTAGRAM L’attesa è finita, lo show può incominciare. Alle ore 12 di oggi, lunedì 3 luglio, inizierà l’edizione 2023 di. Il grande favorito, ovviamente, è Novak Djokovic, Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.

C'è una domandaaleggia tra i prati di, terzo Slam della stagione, al via lunedì 3 luglio: chi può impensierire Novak Djokovic Nole è campione in carica da quattro anni consecutivi , è senza dubbio ...Il torneo diinizia con 5 italiani subito in campo. Gli occhi degli appassionati saranno rivolti principalmente al nostro uomo di punta, Jannik Sinner , n. 8 del mondo,avrà l'onore di esordire sul ...La diretta televisiva è affidata a Sky Sport ,seguirà2023 attraverso nove canali di riferimento. Sky Sport Summer (201) , Sky Sport Arena (204) e Sky Sport Tennis (205) saranno ...

Berrettini: “Stagione stregata, ma Wimbledon è un posto che mi rende felice”. Sinner: “Posso battere Djokovic” la Repubblica

Musetti-Varillas è un match valido per il primo turno di Wimbledon: analisi, orario, pronostici, diretta tv e streaming.Il tennista avrebbe dovuto affrontare Goffin, ma un problema al polso lo costringerà a rinunciare al torneo londinese ...