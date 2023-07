Wimbledon | Berrettini c’è e si prepara a sfidare l’amico Sonego

(Di lunedì 3 luglio 2023) Il romano scenderà in campo domani, 4 luglio Matteoc’è. Nonostante la condizione fisical’azzurro tornerà in campo, domani 4 luglio a. L’azzurro ha giocato l’ultima volta, sull’erba di Londra, nel 2021: lo scorso anno fu costretto a dare forfait a causa della positività al Covid. Al primo turno, come successo qualche settimana fa a Stoccarda, sfideràe italiano Lorenzo. Proprio di questo ha parlato il romano. Leggi anche: Crisi nera per: che succede al campione «Ho tanta voglia di fare bene, di vivere una partita come piace a me, che io vinca o che io perda. Ho voglia di sentire le emozioni in campo, l’adrenalina e anche la paura. Le lacrime di Stoccarda erano legate al fatto che non sono riuscito a divertirmi, mi è dispiaciuto ...

Prima vittoria in carriera a Wimbledon per Lorenzo Musetti, che si impone su Juan Pablo Varillas con il punteggio di 6-3 6-1 7-5. Al prossimo turno per l'azzurro uno tra Isner e Munar.