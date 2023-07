Wimbledon 2023 | Swiatek sul velluto | vincono Azarenka e Pegula Venus Williams ko contro Svitolina

(Di lunedì 3 luglio 2023) Undicesima vittoria consecutiva per Iga, che inaugura nel migliore dei modi il suo torneo di, liquidando con un rapido 6-1 6-3 la cinese Lin Zhu. La numero uno al mondo ha impiegato 1h21? di gioco, con tanto di interruzione per pioggia, per avere la meglio ed ha staccato il pass per il secondo turno, dove affronterà Sara Sorribes Tormo. Nonostante l’erba non sia la superficie che predilige,ha approcciato nel migliore dei modi questo torneo che, complice un sorteggio benevolo, la vede favorita ed ha dato l’impressione di essere molto più matura rispetto agli scorsi anni, pur essendo reduce dal trionfo a Parigi. PROGRAMMA E COPERTURA TABELLONE MONTEPREMI Successi in tre set invece per Jessicae Vika, che hanno superato rispettivamente Yuan ...

Recentemente è partita alla volta di Londra, pronta per disputare il suo primo turno del torneo di, e non si è certamente dimenticata di aggiornare i suoi fan. La foto che potete vedere qui ...Novak Djokovic debutta anel migliore dei modi: il campione in carica si sbarazza intre set di un combattivo Cachin col punteggio di 6 - 3 6 - 3 7 - 6. Ecco il meglio della ...Cinque gli italiani impegnati oggi nel primo turno a. Musetti conquista la sua prima vittoria nel torneo imponendosi su Varillas 6 - 3, 6 - 1, 7 - 5 . Attesa per l'esordio di Sinner: l'altoatesino sfida Juan Cerundolo . Sull'erba londinese, ...

Buona la prima per Lorenzo Musetti. Il toscano ha ottenuto la prima vittoria a Wimbledon della carriera, nei singoli match, battendo in maniera piuttosto netta il peruviano Juan Pablo Varillas (6-3 6- ...E' finita subito l'esperienza a Wimbledon di Martina Trevisan: la tennista azzurra è stata sconfitta in due set dalla spagnola Sara Sorribes Tormo, al primo turno dei Championship in corso sull'erba l ...