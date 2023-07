Wimbledon 2023 | Sinner batte Cerundolo al primo turno

Sinner travolge Cerundolo. Musetti supera Varillas in 3 set, il serbo batte l'argentino Cachin Jannik Sinner e Lorenzo Musetti al secondo turno del singolare maschile di. Al primo turno, Sinner - testa di serie numero 8 - batte senza problemi l'argentino Juan Manuel Cerundolo per 6 - 2, 6 - 2, 6 - 2 in 1h29' e al secondo turno trova un altro argentino, ...Cinque gli italiani impegnati oggi nel primo turno a. Musetti conquista la sua prima vittoria nel torneo imponendosi su Varillas 6 - 3, 6 - 1, 7 - 5 . Bene anche Sinner : l'altoatesino regola Juan Cerundolo in tre set. Sull'erba londinese, ...Swiatek passa 6 - 1, 6 - 3 , iniziando nel più semplice dei modi il suo cammino a. Al secondo turno la Swiatek sfiderà una tra Trevisan e Sara Sorribes. Decisamente più complicata è ...

Wimbledon 2023, Sinner batte Cerundolo 6-2, 6-2, 6-2 e vola al secondo turno

