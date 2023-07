Wimbledon 2023 | risultati oggi lunedì 3 luglio | tutte le partite in programma

(Di lunedì 3 luglio 2023) Idel torneo dileinper quanto riguarda la giornata di. Al via i match di primo turno, con tanti giocatori azzurri impegnati. In campo Jannik Sinner, Lorenzo Musetti, Martina Trevisan, Elisabetta Cocciaretto e Lucrezia Stefanini. Da segnalare anche il debutto del campione in carica Novak Djokovic, che inizia contro Cachin il cammino verso uno storico ottavo successo sui prati di Church Road. Nel femminile, invece, scenderà in campo la numero uno del seeding e del mondo Iga Swiatek. Sportface.it garantirà aggiornamenti in tempo reale a partire dalle ore 12:00.E COPERTURA TABELLONE MASCHILE TABELLONE FEMMINILE MONTEPREMI CENTRE COURT Ore 14:30 – (2) ...

Prosegue l'ottimo momento di Matteo Arnaldi. Il tennista italiano, classe 2001, è pronto a fare il suo esordio a, tappa di un percorso di crescita che si sta evolvendo positivamente nel. L'allievo di Alessandro Petrone ha vinto cinque partite a livello Atp quest'anno e dopo il Roland Garros si è ...Diamo un'occhiata a quote e pronostico del match Cecchinato - Jarry, valido per il primo turno di, in programma martedì 4 luglio. COMPARAZIONE QUOTE CECCHINATO - JARRY: UNDER 31.5 GAMES 2.L'azzurro supera Varillas in 3 set Lorenzo Musetti al secondo turno del singolare maschile di. L'azzurro, testa di serie numero 14 all'All England Club, al primo turno supera il peruviano Juan Pablo Varillas per 6 - 3, 6 - 1, 7 - 5. Musetti ora attende il vincente della sfida ...

Il Daily Mail ha reso noto il menu per le consumazioni proposto durante il torneo di tennis e dal confronto con l’anno scorso, è emerso un rincaro generalizzato per tutti i generi alimentari ...Lorenzo Musetti si gode la sua prima vittoria a Wimbledon contro Juan Pablo Varillas: "Un giorno memorabile, aver vinto oggi è una conferma e una soddisfazione. In campo il ranking va sempre a farsi b ...