Wimbledon 2023 oggi | orari lunedì 3 luglio | ordine di gioco | programma | tv | streaming | italiani in campo

Leggi su oasport

(Di lunedì 3 luglio 2023), si ritorna in scena. Novak Djokovic, come ormai dal 2019, apre il Centre Court da vincitore dell’edizione precedente, stavolta da testa di serie numero 2. La tradizione si rinnova, l’erba riapre a tanti, tantissimi possibili scenari presenti e futuri. LA DIRETTA LIVE DI MUSETTI-VARILLAS DALLE 12.00 LA DIRETTA LIVE DI SINNER-J. CERUNDOLO (3° MATCH DALLE 14.30) Saranno anche cinque gli azzurri al via quest’. Centre Court anche per Jannik Sinner, alla sua terza volta sulpiù famoso del pianeta; esordisce con Juan Manuel Cerundolo, fratello di Francisco e primo tra i due a vincere un titolo ATP (ma senza poi confermarsi). A fine giornata anche Lucrezia Stefanini (potrebbe chiudere la carriera dell’estone Anett Kontaveit) ed Elisabetta Cocciaretto, mentre per Lorenzo Musetti c’è l’apertura del ...