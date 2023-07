Wimbledon 2023 oggi | orari 3 luglio | ordine di gioco | programma | tv | streaming | italiani in campo

(Di lunedì 3 luglio 2023), si ritorna in scena. Novak Djokovic, come ormai dal 2019, apre il Centre Court da vincitore dell’edizione precedente, stavolta da testa di serie numero 2. La tradizione si rinnova, l’erba riapre a tanti, tantissimi possibili scenari presenti e futuri. Saranno anche cinque gli azzurri al via quest’. Centre Court anche per Jannik Sinner, alla sua terza volta sulpiù famoso del pianeta; esordisce con Juan Manuel Cerundolo, fratello di Francisco e primo tra i due a vincere un titolo ATP (ma senza poi confermarsi). A fine giornata anche Lucrezia Stefanini (potrebbe chiudere la carriera dell’estone Anett Kontaveit) ed Elisabetta Cocciaretto, mentre per Lorenzo Musetti c’è l’apertura del Court 14 e per Martina Trevisan un posto da secondo match sul6....

perde un grande protagonista. Si tratta di Nick Kyrgios che si ritira a causa di un problema al legamento del polso. 'Come mi è stato suggerito, ho effettuato esami che hanno evidenziato una ...Jannik Sinner pronto per un ruolo da protagonista nel torneo di. Lo scorso anno, proprio sui campi dell'All England Club, aveva ottenuto le prime vittorie della carriera su campi in erba; 12 mesi più tardi l'azzurro è tra i primissimi favoriti del ...Tennis News Interviste Tennis In questosta provando a rilanciarsi ma Dominic Thiem continua a faticare e non riesce a uscire dai piani ... Dominic non vince un match aaddirittura da sei ...

Torneo di Wimbledon 2023: i favoriti, gli italiani e dove vederlo in tv Corriere della Sera

Nulla da fare per Nick Kyrgios: l'australiano ha provato fino all'ultimo ad essere al via di Wimbledon, Slam che l'ha visto arrivare in finale nel 2022, ma per il tennista aussie non c'è stato niente ...Cinque azzurri in campo nella giornata inaugurale dei Championships; il campione uscente apre il programma sul Campo Centrale contro Pedro Cachin ...