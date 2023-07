Wimbledon 2023 | Musetti | “Soddisfatto per la prima vittoria | obiettivo seconda settimana”

Leggi su sportface

(Di lunedì 3 luglio 2023) Lorenzoè intervenuto in conferenza stampa dopo laal primo turno dicontro Varillas, la suain carriera ai Championships: “Giorno memorabile: aver vinto e confermato il buon stato sull’erba è una conferma, ma anche una soddisfazione. Ce ne sono 14 davanti a me in classifica, ma in campo sei contro l’avversario e il ranking va a farsi benedire. Devi sempre dimostrarlo e credo che questo sia il bello dello sport. Oggi ho giocato una buona partita, anche se non si giocava bene a tennis perché c’era molto vento. Sono stato bravo a prendere in mano il gioco, servire meglio di lui ed essere più aggressivo e incisivo“. “Entrambi abbiamo giocato poco su questa superficie, ma io sono maturato tanto rispetto all’anno scorso, in termini di gioco ma anche su come muovermi. ...