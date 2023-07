Wimbledon 2023 | Musetti ottiene il primo successo ai Championships | tre set a zero a Varillas

(Di lunedì 3 luglio 2023) Lorenzoparte con il piede giusto ai, conquistando la prima vittoria da professionista sull’erba di. Testa di serie numero 14 del tabellone di singolare, il tennista carrarino si è imposto con il punteggio di 6-3 6-1 7-5 sul peruviano Juan Pabloin due ore di gioco. Un match in cui l’avversario, alle sue prime esperienze e decisamente poco a suo agio sulla superficie, ha faticato molto sin dalle prime battute.avrebbe potuto chiudere prima la contesa, essendosi trovato anche in vantaggio 4-1 nella terza frazione, ma dopo aver subito la rimonta dell’avversario è riuscito per sua fortuna ad evitare un pericoloso tie-break. Tutto sommato un buon ingresso nel torneo per l’allievo di Simone Tartarini, che ora attende di conoscere il suo ...

