Wimbledon 2023 | montepremi e prize money

(Di lunedì 3 luglio 2023) Iled ildi, terzo Slam della stagione in programma da lunedì 3 a domenica 16 luglio. I migliori tennisti del pianeta tornano a sfidarsi in quello che da molti è considerato il tempio di questo sport e inseguono un prestigioso titolo slam. Nel maschile, neanche a dirlo, il favorito è Novak Djokovic, che ha vinto le ultime quattro edizione nonché gli ultimi (e unici) due slam stagionali. Il numero uno del seeding (e del mondo) è però Carlos Alcaraz, reduce dal trionfo al Queen’s e determinato a ripetersi. Le speranze azzurre, infine, sono riposte in Jannik Sinner e Lorenzo Musetti su tutti. TABELLONE MASCHILE TABELLONE FEMMINILE Meno decifrabile il torneo femminile, in cui le contendenti al titolo sono molte. Occhi puntati su Elena Rybakina, campionessa in carica ...

Punti chiave 18:23 Djokovic chiude in 3 set con Cachin 15:29 Interrotto per pioggia il match di Djokovic 14:13 Musetti al 2° turno 11:46, si parte: montepremi record... @CasperRuud98 prevails against Laurent Lokoli 6 - 1, 5 - 7, 6 - 4, 6 - 3 to move on #pic.twitter.com/GqSLMvoXQQ(@) July 3,Rublev ha invece battuto in tre set ......a questo risultato Kenin rimane imbattuta nei quattro incontri di primo turno disputati a.SINGOLARE FEMMINILE TABELLONE DOPPIO FEMMINILE TABELLONE QUALIFICAZIONI FEMMINILI 3 luglio

Wimbledon 2023, esordio vincente per Novak Djokovic Virgilio

Wimbledon, Cocciaretto-Osorio: match rinviato a questo martedì 4 luglio, probabilmente alle ore 13.30. L'incontro è valido per il primo turno di Wimbledon 2023.Buona la prima per Jannik Sinner. Sul campo centrale di Wimbledon, vestito e ricoperto dal tetto per evitare l’interruzione per oscurità, il numero uno d’Italia gioca un’ottima partita e sconfigge Jua ...