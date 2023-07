Wimbledon 2023 | Lorenzo Musetti passeggia con Varillas e accede al secondo turno

(Di lunedì 3 luglio 2023) Prima vittoria della carriera aper. Il toscano conferma il pronostico della vigilia e batte comodamente in tre set il peruviano Juan Pablocon il punteggio di 6-3 6-1 7-5 dopo poco più di due ore di gioco. Una buona prestazione da parte dell’azzurro, che poteva anche chiudere il match più velocemente senza qualche piccolo passaggio a vuoto nel terzo e decisivo set.ha tenuto buone percentuali con la prima di servizio, vincendo l’80% dei punti con questo colpo. Il numero sedici del mondo ha concluso il match con anche 31 vincenti e con 28 errori non forzati, mentre sono stati 32 quelli di. Partenza lanciata di, che si procura subito tre palle break nelgioco e proprio alla terza ...

