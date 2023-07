Wimbledon 2023 | il programma e gli orari giorno per giorno

Le sue urla hanno scosso il campo di. Venus Williams, impegnata nel match contro Elina Svitolina , è stata protagonista di un infortunio che ha tenuto i tifosi con il fiato sospeso per diversi minuti. Sul 2 - 1 a favore, la ...L'azzurro supera Varillas in 3 set, il serbo batte l'argentino Cachin Lorenzo Musetti al secondo turno del singolare maschile di. L'azzurro, testa di serie numero 14 all'All England Club, al primo turno supera il peruviano Juan Pablo Varillas per 6 - 3, 6 - 1, 7 - 5 in 2h02'. Buona la prima anche per Novak ...Sono 29 vittorie di fila a, ' not too bad ', direbbe qualcuno . Affronterà al secondo turno Jordan Thompson, nessun precedente fra i due. (L. B.) Il tabellone maschile US Open 2022 Il ...

Wimbledon 2023, le partite di oggi la Repubblica

Missione compiuta per Novak Djokovic a Wimbledon 2023. Sull'erba britannica, il serbo (n.2 al mondo) ha confermato i favori del pronostico e sconfitto l'argentino Pedro Cachin (n.68 del ranking) con i ...La tennista statunitense è scivolata mentre tentava di recuperare una palla sotto rete. Le sue grida hanno scioccato il pubblico ...