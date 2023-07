Wimbledon 2023 | esordio vincente per Novak Djokovic

(Di lunedì 3 luglio 2023) Il serbo, numero 2 del mondo e seconda testa di serie, supera l'argentino Pedro Cachinper il sette volte campione, terza prova stagionale del Grande Slam, al via oggi sui campi in erba dell’All England Lawn Tennis and Croquet Club di Londra. Il serbo, numero 2 del mondo e seconda testa di serie, supera l’argentino Pedro Cachin, numero 68 del ranking Atp, con il punteggio di 6-3, 6-3, 7-6 (7-4) in due ore e 13 minuti di gioco. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

Wimbledon 2023, le partite di oggi 3 luglio in diretta live: slitta Sinner. Musetti al secondo turno, che brividi! Virgilio Sport

