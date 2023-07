Wimbledon 2023 | esordio per Musetti e Sinner | gli italiani in campo oggi

(Di lunedì 3 luglio 2023) Il programma sarà aperto dal campione uscente, il n. 2 del mondo Novak Djokovic Al via, lunedì 3 luglio, il torneo di. Cinque glisubito in, con gli occhi puntati su Jannik, n. 8 del mondo, che avrà l’onore di esordire sul Centrale contro Juan Manuel Cerundolo. Appuntamento verso le 19 italiane. Il primo a scendere insarà invece Lorenzo, alle 12 sul14, contro il Juan Pablo Varillas. Per il torneo femminile, Martina Trevisan affronta Sorribes Tormo nel secondo match sul6 dalle 12. A fine giornata Lucrezia Stefanini ed Elisabetta Cocciaretto. Il programma, come da consuetudine, sarà aperto dal campione uscente, il n. 2 del mondo Novak Djokovic, che ...

Inizia oggi, con il primo turno, il torneo di. Partono in 128: sei gli azzurri al via, con quattro che sono dalla parte di Carlos Alcaraz e due da quella di Novak Djokovic . Il primo degli italiani che potrebbe incrociare il ...'Sono davvero triste, dovrò rinunciare aquest'anno', ha scritto su Instagram l'australiano oggi numero 33 della classifica mondiale. Avrebbe dovuto affrontar al primo turno il belga David ...

Wimbledon 2023: Djokovic per la storia, l’ostacolo è Alcaraz. E gli italiani Quanti interrogativi Il Fatto Quotidiano

Lunedì esordio per 3 delle 7 azzurre in gara nel tabellone principale di Wimbledon, terzo Slam stagionale che scatta sui prati dell'All England Club di Londra e che quest'anno - di nuovo aperto a ...