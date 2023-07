Wimbledon 2023 | dove vedere Musetti-Varillas in TV e in streaming

(Di lunedì 3 luglio 2023) Oggi inizia ufficialmente il torneo di Lorenzo. L’avversario del primo turno è il cileno Juan Pablo, numero 60 del ranking ATP. Quest’anno i due si sono affrontati ai quarti di finale di Buenos Aires, partita conclusasi con il successo a sorpresa dell’atleta sudamericano con un doppio 6-4. Quello del torneo argentino è stato il primo confronto assoluto in ambito ATP tra Lorenzo e Juan Pablo. Di seguito le informazioni sul’incontrodiin diretta TV e in, oltre all’orario di inizio del match.in TV L’incontro del primo turno di ...

perde un grande protagonista. Si tratta di Nick Kyrgios che si ritira a causa di un problema al legamento del polso. 'Come mi è stato suggerito, ho effettuato esami che hanno evidenziato una ...Jannik Sinner pronto per un ruolo da protagonista nel torneo di. Lo scorso anno, proprio sui campi dell'All England Club, aveva ottenuto le prime vittorie della carriera su campi in erba; 12 mesi più tardi l'azzurro è tra i primissimi favoriti del ...Tennis News Interviste Tennis In questosta provando a rilanciarsi ma Dominic Thiem continua a faticare e non riesce a uscire dai piani ... Dominic non vince un match aaddirittura da sei ...

Torneo di Wimbledon 2023: i favoriti, gli italiani e dove vederlo in tv Corriere della Sera

Martina Trevisan, la campionessa di tennis cresciuta in Valdera è tra i protagonisti, con Lorenzo Musetti del Torneo di Wimbledon, in Inghilterra. È uno degli appuntamenti più importanti della ...Tennis Wimbledon 2023, il torneo del Grande Slam in diretta su Sky e in streaming NOW, Dal 3 al 16 luglio, il grande tennis si dà appuntamento a Londra per il torneo di Wimbledon, il più famoso, prest ...