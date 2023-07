Wimbledon 2023 | debutto bagnato ma vincente per Novak Djokovic | battuto Cachin in tre set

(Di lunedì 3 luglio 2023) Esordio condi. Sull’erba britannica, il serbo (n.2 al mondo) gioca un match di spessore contro l’argentino Pedro(n.68 del ranking) e si impone per 6-3 6-3 7-6(4) in due ore e 14 minuti di gioco. Da segnalare che l’incontro è stato sospeso per pioggia dopo la fine del primo set ed è poi ripreso dopo un’ora e mezza circa. Ora al prossimo turno Nole affronterà l’australiano Jordan Thompson, uscito vincitore dalla sfida odierna contro lo statunitense Brandon Nakashima.comincia meglio e conquista a sorpresa il break nel terzo gioco, ma subito doporeagisce e pareggia i conti sul 2-2. Il set prosegue senza scossoni fino al 4-3 in favore del numero 2 al mondo, poi il serbo aumenta il ritmo ...

