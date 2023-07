Wimbledon 2023 | Berrettini-Sonego | orario | diretta | tv

Sono stati cancellati e rinviati a domani, martedì 4 luglio, i match tra Stefanini - Kontaveit e Cocciaretto - Osorio , validi per il primo turno di. Sui campi secondari non esiste impianto di illuminazione e pertanto, alle 20.25 orario locale, gli organizzatori hanno deciso di non far entrare in campo entrambe le partite e le ......00 - Tutto pronto per la 136esima edizione del torneo di, terza prova del Grande Slam della stagione tennistica. IL PROGRAMMA COMPLETO DELLA PRIMA GIORNATA DIPREVIEW DAY 1 - ...Il serbo, numero 2 del mondo e seconda testa di serie, supera l'argentino Pedro Cachin Fotogramma /Ipa Esordio vincente per il sette volte campione Novak Djokovic a, terza prova stagionale del Grande Slam, al via oggi sui campi in erba dell'All England Lawn Tennis and Croquet Club di Londra. Il serbo, numero 2 del mondo e seconda testa di serie, ...

Novak Djokovic avanza al 2° turno di Wimbledon e comincia la caccia all'ottavo titolo con un successo contro l'argentino Cachin, superato in tre set. Avanti… Leggi ...Jannik Sinner conquista anche il secondo set nel suo match inaugurale sul 'Centre Court' di Wimbledon. Il tennista altoatesino si è aggiudicato anche il secondo parziale contro Juan Manuel Cerundolo, ...