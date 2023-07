WhatsApp semplifica la vita agli utenti | la novità che nessuno poteva aspettarsi

Leggi su grantennistoscana

(Di lunedì 3 luglio 2023) L’aggiornamento direnderà molto più semplice un processo importante per gli: mai visto nulla del genere! Regalarsi un nuovo telefono è un’esperienza entusiasmante per molti. La gioia, però, può rapidamente essere offuscata dalla seccatura di dover configurare tutte le app sul nuovo dispositivo. Negli anni, migliaia disi sono lamentati della difficoltà di trasferire le chat ditra due dispositivi. Alcuni hanno anche perso tutte le conversazioni a cui tenevano di più, così come tutti i file multimediali allegati.prepara alcuni interessanti aggiornamenti per i suoi– grantennistoscana.itUn nuovo aggiornamento renderà finalmente più facile ladegliin queste traumatiche ...