Walter Chiari | le donne e la cocaina | “Era il suo Viagra”

Leggi su cinemaserietv

(Di lunedì 3 luglio 2023)fu un uomo molto amato dalleed ebbe relazioni con Alida Chelli, Ava Gardner, Elsa Martinelli, Maria Gabriella di Savoia, Marisa Maresca, Anna Maria Rizzoli, Anita Ekberg, Patrizia Caselli, Lucia Bosè, Valeria Fabrizi, Mina, Delia Scala, Anna Magnani e tante altre. La sua disinvoltura con leperò, si esprimeva grazie alla, come ha spiegato suo figlio Simone Annico.era timido e la droga “era il suo”. In un’intervista al Corriere della Sera il figlio del grande attore svela: “Fu Marisa Maresca, la soubrette, che lo prese come capocomico a portarselo a letto e a introdurlo alla. A fine spettacolo papà si allontanava con la ballerina di turno, laera ...