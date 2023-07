Wagner sospende il reclutamento dei mercenari | che succede a Prigozhin

(Di lunedì 3 luglio 2023) Il gruppo di, fondato da Yevgenyrà per un mese ildopo la ribellione armata verso Mosca. «A causa della temporanea mancata partecipazione diall'operazione militare speciale» in Ucraina e «al trasferimento nella Repubblica di Bielorussia, stiamo temporaneamentendo il lavoro dei centri diregionali per PCper un periodo di 1 mese», si legge su un canale Telegram gestito da. Intanto il presidente del comitato di Difesa della Duma, Andrei Kartapolov, ha escluso che Mosca indica una nuova mobilitazione per rimpiazzare i paramilitari del gruppoche hanno lasciato l'Ucraina. «Il presidente della ...

... stop operazioni per un mese Laferma i reclutamenti per un mese. La compagnia di mercenari guidata da Yevgeny Prigozhin - di cui si sono perse le tracce da oltre una settimana -le ...Laferma i reclutamenti per un mese. La compagnia di mercenari guidata da Yevgeny Prigozhin - di cui si sono perse le tracce da oltre una settimana -le operazioni mentre lavora al ...03 lug 00:01 Ucraina, il gruppotemporaneamente il reclutamento Il reclutamento di nuovi mercenari all'interno del gruppoverrà sospeso per un mese 'in relazione alla ...

Russia, Wagner sospende il reclutamento dei mercenari. Guerra Ucraina, il piano di Mosca Il Tempo

Il gruppo di mercenari Wagner, fondato da Yevgeny Prigozhin, sospenderà per un mese il reclutamento dopo la ribellione armata verso Mosca.Circa 100 dipendenti del monopolio nucleare russo Rosatom hanno lasciato la centrale nucleare ucraina di Zaporizhzhia, nella città di ...