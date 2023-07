(Di lunedì 3 luglio 2023) (Adnkronos) – Il capo della, Yevgeny, sarebbe tornato a far sentire la sua voce in undi una quarantina di secondi diffuso dal canale Telegram 'Grey Zone'. "Oggi più che mai abbiamo bisogno del vostro sostegno. Grazie per questo. Voglio che capiate che la nostra 'Marcia della Giustizia' mirava a combattere i traditori e mobilitare la nostra società. E penso che abbiamo ottenuto molto", ha dichiaratonell'che gli viene attribuito. Il leader dei mercenari sembra fare riferimento alla rivolta, poi rientrata, della. "Nel prossimo futuro, sono sicuro che vedrete le nostre prossimeal. Grazie ragazzi!", ha aggiunto. Il destino diè avvolto nel mistero da 10 giorni, da ...

Wagner, audio di Prigozhin: "Presto nuove vittorie al fronte" Adnkronos

