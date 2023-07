(Di lunedì 3 luglio 2023) Domenica 9 luglio nel cielofamosa località balneare friulana si esibirà laFrecce Tricolori con l’Air ShowSABBIADORO – Tutto è pronto aSabbiadoro per – Frecce Tricolori in programma domenica 9 luglio sullo specchio acqueo antistante l’arenile diSabbiadoro dalle ore 16.30 alle 18.30. La PAN colorerà con il tricolore il cielolocalità balneare più grande del Friuli Venezia Giulia esibendosi in coreografie acrobatiche mozzafiato. L’evento, promosso dal Comune diSabbiadoro in collaborazione conSabbiadoro Gestioni e dall’Aero Club Friulano, è ormai un appuntamento fisso che qui si svolge ininterrottamente da più di trent’anni; in più, ...

Il primoè andato in scena sabato scorso a Buggio , frazione di Pigna. Il Family Band ...le zone colpite dalle alluvioni in Emilia - Romagna che andrà in scena il 22 luglio alle 21 a...... tenuto nel 2018 aSabbiadoro. Alle 15 apriranno le biglietterie , poste in Borgo Aquileia ,... mentre alle 21.30 avrà inizio lo. Vista l'ampia affluenza prevista si consiglia di ......che l'artista porterà in tutta la penisola nelle prossime settimane a partire dallo show allo stadio Teghil diSabbiadoro atteso per sabato 1 luglio. Le prove di allestimento a ...

“W Lignano”, lo spettacolo aereo della Pattuglia Acrobatica Nazionale L'Opinionista

Domenica 9 luglio nel cielo della famosa località balneare friulana si esibirà la Pattuglia Acrobatica Nazionale Frecce Tricolori con l'Air Show LIGNANO ...Prende il via nella località balneare la kermesse di musica, parole e riflessioni: il 4 luglio l’appuntamento nella chiesetta di Santa Maria del Mare ...