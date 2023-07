Von der Leyen | risposta a estremismi? Attuare promesse e politiche Ue

(Di lunedì 3 luglio 2023) Per rispondere all'ascesa dei movimenti estremisti in Europa "penso sia importantele('deliver', ndr), realizzare le nostre". Lo ha detto oggi la presidente della ...

Lo ha detto oggi la presidente della Commissione europea, UrsulaLeyen, durante la conferenza stampa congiunta a Madrid con il premier spagnolo Pedro Sanchez, al termine del tradizionale ...La battuta d'arresto accusata nell'ultimo Consiglio Europeo non sembra aver ridimensionato le ambizioni di UrsulaLeyen sul patto per i migranti . Intervenuta a Madrid , in occasione della conferenza stampa di presentazione del semestre di presidenza spagnolo dell'Ue, il capo della Commissione europea non ..."Bisogna concludere la riforma del Patto sulla stabilità entro la fine dell'anno. Sono convinta che ci riusciremo". Lo ha detto la presidente della Commissione Ue UrsulaLeye nella conferenza stampa congiunta con il premier spagnolo Pedro Sanchez, al termine della riunione del collegio dei commissari Ue a Madrid.Leyen ha auspicato che durante il ...

Bruxelles, 3 lug. (askanews) - Per rispondere all'ascesa dei movimenti estremisti in Europa 'penso sia importante attuare le promesse ('deliver', ...Von der Leyen lo ha detto durante la conferenza stampa congiunta a Madrid con il premier spagnolo Pedro Sanchez, al termine del tradizionale incontro di tutti ...