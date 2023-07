Volley | quando gioca l’Italia questa settimana? Sfide a Brasile | Canada | Slovenia e Giappone | orari | programma | tv

Leggi su oasport

(Di lunedì 3 luglio 2023) La Nazionale Italiana maschile di pallavolo si appresta ad affrontare la quarta ed ultimadi incontri validi per laball Nations League 2023. Con la qualificazione ancora da ottenere matematicamente, i quattro impegni saranno fondamentali per il passaggio alla fase finale.ha dunque salutato Rotterdam ed i Paesi Bassi per trasferirsi a Pasay City, nelle Filippine, paese dalla grande passione per la pallavolo. Gli azzurri devono ripartire dopo il ko contro la Polonia ed affronteranno un calendario durissimo nella quarta, in cui servirà la versione migliore dei Campioni del Mondo. Di seguito dunque il calendario completo ed ildettagliato dei quattro impegni delnella quarta ed ultimadella VNL 2023. ...