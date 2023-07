Volley femminile | VNL 2023 Azzurre oltre le aspettative e ora si può sognare

Leggi su oasport

(Di lunedì 3 luglio 2023) Qualcuno aveva già iniziato a cantare il de profundis per l’Italia in VNL dopo le tre sconfitte nelle prime quattro partite: tante seconde linee, poca esperienza internazionale, avversarie di alto livello ma la squadra di Davide Mazzanti non si è persa d’animo, è cresciuta, partita dopo partita, ha trovato equilibri e punti di riferimento ed ha conquistato una qualificazione alla final eight tutt’altro che scontata, chiudendo al sesto posto la fase di qualificazione con sette vittorie nelle ultime otto partite disputate. Mazzanti ha trovato per strada una Myriam Sylla in versione extralusso, fermata però un’altra volta dai problemi fisici che continuano a tormentarla: quando sta bene la capitana azzurra è una vera e propria condottiera. Quella vista nella seconda settimana di gare è stata la miglior Sylla degli ultimi anni e questa, in vista di una lunga estate, è un’ottima notizia. ...