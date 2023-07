Voglio crederci | la recensione della nuova commedia romantica di Netflix

Leggi su cinemaserietv

(Di lunedì 3 luglio 2023) Il film:, 2023. Regia: Evren Karabiyik Günaydin e Murat Saraçoglu. Cast:Ayça Aysin Turan, Ekin Koç, Cagla Irmak, Cagri Citanak. Genere:. Durata:100 minuti. Dove l’abbiamo visto:. Trama: La vita di una giovane editor all’interno di una rivista di successo non è sempre facile. Soprattutto se si entra in competizione con un collega poco incline alla collaborazione. Per questo motivo Sahra è disposta a tutto pur di ottenere un’intervista non solo esclusiva ma addirittura impossibile. Un giovane fotografo, infatti, ha suscitato l’attenzione del panorama artistico grazie a degli scatti carichi di una bellezza emotiva. Come se non bastasse, poi, ad amplificare la fama è sopraggiunto anche un mistero riguardo la sua identità. L’uomo, infatti, non solo si rifiuta di ...