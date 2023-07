Durante la conferenza stampa Cristina Begni , Presidente dell'AssociazioneOdV, e Miriam Signorelli , referente diBergamo, hanno voluto esprimere la propria gratitudine e ...Non ci si limita però solo al significato simbolico perché la manifestazione, organizzata da, aveva anche un fine benefico. E a distanza di un mese si può fare il bilancio: ben 60mila ...Leggi anche Catena umana tra Brescia e Bergamo: 'Superate le aspettative' È il giorno della catena umana tra Brescia e Bergamo È stata la presidente di, Cristina Begni, a snocciolare ...

Viva Vittoria, grazie alla «catena umana» raccolti 60mila euro: a Bergamo finanziati 2 progetti L'Eco di Bergamo

L'INIZIATIVA. È questo il bilancio del flash mob che lo scorso 4 giugno ha coinvolto tra Bergamo e Brescia oltre 19mila persone. I fondi all'Asst Bergamo ovest e all'Istituto Palazzolo. Un abbraccio l