“Viva la polizia” La lezione della nonna di Nahel ai rivoltosi

Leggi su nicolaporro

(Di lunedì 3 luglio 2023) Più di 3mila arresti in soli cinque giorni. È questo il bilancio momentaneo delle proteste in Francia, dopo la morte del diciassettenne, ucciso da un agente didurante un’operazione di controllo stradale. Ormai da quasi una settimana, il Paese è in preda ad una fortissima ondata di violenze, che non sta risparmiando quasi nessuna delle grandi città francesi, da Parigi a Marsiglia, per poi passare a Lione, dove nelle scorse ore laha dovuto placare la folla con l’uso di gas lacrimogeni. A ciò, ovviamente, si aggiunge Nanterre, la città in cui è avvenuta la tragedia che ha fatto scatenare i tafferugli. Ieri sera, un vigile del fuoco di appena 24 anni è morto nel tentativo di spegnere un incendio a Saint-Denis. Nonostante una tensione in leggero calo, nella notte sono stati arrestati 157 manifestanti con tre feriti ...