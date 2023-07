Vittoria epica per Tittia nel Palio di Siena 2023

(Di lunedì 3 luglio 2023) Il fantinoentra nella storia con la quintaconsecutiva aldi. L’autentico assolo del fantino Giovanni Atzeni, noto come, ha scritto una pagina indelebile nella storia deldi. Sul dorso del cavallo Violenta da Clodia, ha conquistato la sua quintaconsecutiva, un traguardo mai raggiunto prima d’ora nella storia di questa antica tradizione. La corsa è stata dominata fin dall’inizio, conin testa dalla partenza fino all’arrivo, senza mai vedere avversari all’altezza. Questariporta alla contrada della Selva il suo quarantesimo trionfo, dopo quattro anni dall’ultima volta in cuisi era aggiudicato il ...

