Vittime del nazismo | l’Italia paga i risarcimenti al posto della Germania | lo prevedono un accordo del 1962 e una legge del 2022

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 3 luglio 2023)pagherà alle richieste di risarcimento dei familiari delleitaliane di crimini nazisti: stragi come quelle di Marzabotto o Sant’Anna di Stazzema, deportazioni nei campi di concentramento ed eccidi. Come prevede unsiglato tra i due Paesi nel, Berlino non è tenuta a risarcire: lo farà lo Stato italiano con le risorse contenute in un apposito Fondo di 61 milioni di euro fino al 2026, in base ad un decreto pubblicato in Gazzetta Ufficiale e firmato dai ministri di Economia, Esteri e Giustizia. Sulla legittimitànorma si dovrà però esprimere la Corte Costituzionale, chiamata in causa da una giudice del tribunale di Roma: martedì è in programma l’udienza pubblica. Il Fondo per il ristoro dei danni ...