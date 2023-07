Vita da zingara | Non potevo più vivere per strada - Odiavo fare pipì nei capannoni e i comuni ci spostavano sempre

Leggi su oggi-notizie

(Di lunedì 3 luglio 2023) Un viaggiatore condivide le ragioni per cui non tornerebbe mai più sulla. Ha confessato la mancanza di privacy che si ha vivendo in un camper o su un ciglio di. Nel video online, ha rivelato di essere più felice quando sta in un posto fisso e ha spiegato che da bambina l'idea di spostarsi continuamente era eccitante. Tuttavia, ora preferisce la stabilità e la privacy di una casa o di un appartamento. Ha anche parlato delle difficoltà di soddisle necessità quotidiane, come l'uso del bagno, quando si vive in un campeggio. Inoltre, ha sottolineato l'importanza di avere una casa calda in inverno e ha riflettuto su alcuni momenti felici che ha vissuto nella sua infanzia. Infine, ha concluso che essere stabile le permette di godere della sua tranquillità e solitudine.