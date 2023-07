Vino | Uiv | peronospora taglia la vendemmia | cali fino al 40%

(Di lunedì 3 luglio 2023) Sempre più pesanti gli effetti della, la malattia della vite che a causa delle forti piogge di primavera sta attaccando diverse regioni italiane, con perdite previste in alcune zone per la ...

Lo rileva l'Osservatorio di Unione italiana vini () attraverso le interviste alle imprese delcompiute sui territori. Maggiormente colpita, in generale, la viticultura biologica che, in alcune

Sempre più pesanti gli effetti della peronospora, la malattia della vite che a causa delle forti piogge di primavera sta attaccando diverse regioni italiane, con perdite previste in alcune zone per la ...Secondo l'Osservatorio, la più colpita è la viticultura biologica che, in alcune aree, risulta fortemente compromessa, mentre le regioni più danneggiate sono ...