‘Vinili di vini’ | a Castel Campagnano la V edizione della rinomata kermesse

Torna una delle più rinomate rassegne vitivinicole della Campania e promette 4 serate di grande livello per degustare i vini più apprezzati delle maggiori cantine e aziende vinicole di Terra di Lavoro e del vicino Sannio. Stiamo parlando, ovviamente, di Vinili di Vino, giunto alla quinta edizione, che animerà l'intera valle del medio Volturno nel prossimo fine settimane. Da venerdì 7 a lunedì 10 luglio, la villa comunale Del piccolo centro posto al confine tra le province di Caserta e Benevento si trasformerà in una grande vetrina per le decine di aziende vitivinicole ed in un'altrettanto deliziosa location per le degustazioni delle leccornie preparate da diversi stand gastronomici, il tutto innaffiato da vino e condito da musica che condurranno le migliaia di partecipanti ...