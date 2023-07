Vincenzo D’Amico | oggi camera ardente in Campidoglio

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 3 luglio 2023) “Ciao, sono, il nuovo regista della Lazio”. Così si presentò ai compagni biancazzurri nel ritiro di Pievepelago nel 1972. Non gli mancava certo il coraggio, sostenuto dalla consapevolezza delle sue capacità, e un po’ di faccia tosta a 17 anni, nel presentarsi ai professionisti più paludati. Maestrelli capì sùbito il valore del ragazzo e lo aiutò a crescere, anche sequestrandogli lo stipendio per restituirglielo a fine campionato. Non voleva che il diciassettenne, con tutti quei soldi a cui non era abituato, commettesse sciocchezze, pensasse più a divertirsi che a allenarsi. Masi divertiva soprattutto tirando calci al pallone, con una mira precisa che ne fece il miglior assistman della storia laziale. Come tutti i grandi pedatori, Vincenzino, come lo chiamavano tutti da quando era un ragazzino, aveva due occhi ...