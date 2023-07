Vincenzo D' Amico | il ricordo di Bruno Giordano | «Solo Maradona più forte di lui | una volta palleggiò con una tazzina di caffè»

Una foto diD'rimbalza sui social da inizio maggio, erano i giorni in cui aveva annunciato su Facebook di essere malato. E' seduto sul prato dell'Olimpico davanti a Roberto Pruzzo, ex ...ROMA - Era la Lazio di Giordano e D', lo dicevi tutto d'un fiato, immaginando la maglia con l'aquila sul petto, inizio anni Ottanta,... Bruno ha trovato la forza per raccontare il "suo", ...TERNI QuandoD'arrivò a Terni nel 1986, fu accolto in modo trionfale. Mario Facco, allenatore di una Ternana chiamata ad ottenere la promozione in C1, decise immediatamente di consegnargli la fascia ...

Addio a Vincenzo D’Amico, campione d’Italia con la Lazio nel 1974 Il Sole 24 ORE

[themoneytizer id=”99064-6] Per la morte di Vincenzo D’Amico, Ciccio Graziani ha rilasciato un’intervista al Corriere della Sera. Avevano giocato insieme un anno nel Torino (1980-81), poi si erano af ...[themoneytizer id=”99064-6] Come riportato da Il Tempo, alle ore 13, presso la sala della Promoteca in Campidoglio, sarà allestita la camera ardente che ospiterà la salma dell’eroe del primo scudetto ...