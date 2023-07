Vince 14 volte alla lotteria | qual è il suo segreto

Leggi su tvzap

(Di lunedì 3 luglio 2023) Stefan Mandel è un matematico nato in Romania che ha incontrato il mondo dellaquando aveva problemi economici. L’uomo decise di trovare un metodo che gli assicurasse la vittoria e in effetti lo ha trovato. Nella sua vita ha vinto la bellezza di 14. Come ha fatto? (Continua dopo le foto) Leggi anche: Addio all’amato campione: morto dopo un incidente in pista a soli 30 anni Leggi anche: Kata scomparsa, la testimonianza dell’ex dipendente comunale sconvolge l’Italia intera14: il metodo di Stefan Mandel Matematico ed economista, Stefan Mandel ha origini rumene. Negli anni ’60 si è trasferito in Australia con moglie e figli grazieprima vincitanel suo paese. Poi il boom delle vittorie. ...