VIDEO Musetti-Varillas 3-0 | highlights Wimbledon 2023 | il toscano delizia e vola al secondo turno

Leggi su oasport

(Di lunedì 3 luglio 2023) Tutto facile per Lorenzonel primo incontro di. Sull’erba di Londra, il(n.16 del mondo) ha sconfitto per 6-3 6-1 7-5 il peruviano Juan Pablo(n.63 del ranking) in 2 ore e 3 minuti di gioco. Unconvincente per due set e mezzo, poi una distrazione nella terza frazione che ha permesso al sudamericano di ritornare in auge. Tuttavia, Lorenzo ha saputo ritrovare il feeling giusto sul finire del parziale, archiviando la pratica nel dodicesimo game. Il carrarino ha messo in mostra il suo repertorio, dipingendo tennis, soprattutto con alcune esecuzioni di rovescio davvero molto notevoli. Al prossimo round ci sarà da affrontare il vincente del confronto tra l’americano John Isner e lo spagnolo Jaume Munar. Di seguito il...