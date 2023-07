VIDEO | Le reazioni di Michael Cole ai più importanti spot di Money In The Bank

Leggi su zonawrestling

(Di lunedì 3 luglio 2023)siede al tavolo di commento WWE da oltre 20 anni ed ormai un assoluto veterano di Stamford. La passione per il suo lavoro non è mai venuta meno ed anzi negli ultimi anni si è ulteriormente rafforzata anche grazie al periodo trascorso a fianco di Pat McAfee che lo ha contagiato con il suo entusiasmo.In Theè da poco passato agli archivi e sui social si è diffuso unin cui si possono vedere ledel noto telecronista ad alcuni dei piùdella serata. Qui sotto ilincontenibile I just know them #MITB matches be givinghigh blood pressure pic.twitter.com/LjP3sDGlKW— Public ...