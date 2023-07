VIDEO – Inter | il film della stagione ad un passo dal tetto d’Europa

Leggi su inter-news

(Di lunedì 3 luglio 2023) Laè ormai finita da poco più di tre settimane, purtroppo nel peggiore dei modi per l’. Il club ha pubblicato ilsu Youtube, da ricordare anche i due trofei vinti contro Milan e Fiorentina.– Tutto è iniziato dalla vittoria di Lecce nei secondi finalipartita, poi è proseguito dai successi con Barcellona e il passaggio agli ottavi di finale di Champions League. Supercoppa Italiana stravinta per 3-0 con il Milan, Coppa Italia guadagnata per la seconda volta consecutiva con la Fiorentina, poi il terzo posto in campionato da una situazione difficile. La ciliegina sulla torta è stata il percorso in Champions League, concluso in finale senza vittoria nonostante una partita giocata perfettamente. L’ha ...