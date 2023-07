VIDEO – Brozovic via | e non è l’unico Bisseck all’Inter! Samardzic interesse reale | TG Inter-News

Leggi su inter-news

(Di lunedì 3 luglio 2023) TGal via con una nuova edizione, rinnovata e sempre più digitale! Ecco il punto sulla giornata nerazzurra, in formato, a firma.it. Nell’edizione odierna focus sulla cessione ufficiale di Marcelo, all’Al-Nassr, ma non è statooggi. Il secondo arrivo in casaporta il nome di. Si lavora ancora suessadell’. TG IN NERAZZURRO – Marceloè ufficialmente un nuovo giocatore dell’Al-Nassr e questo potrebbe sbloccare il mercato in entrata dell’. Ceduto anche il giovane Mattia Zanotti che andrà a fare esperienza al San Gallo in prestito. Per ...