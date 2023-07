VIDEO – Brozovic si presenta all’Al-Nassr | «Tranquilli | sono qui!»

Leggi su inter-news

(Di lunedì 3 luglio 2023)dopo l’indizio sui social dell’Al-, è arrivato anche ilufficiale dizione del centrocampista croato.ZIONE – Marceloveste la nuova maglia dell’Al-e siai suoi nuovi tifosi: «Ho scelto l’Al-». Di seguito ilpubblicato sui social. Everyone wanted him He wanted ONLY us #Brozovi?IsYellow pic.twitter.com/iPPmge6mBq — AlFC (@AlFC EN) July 3, 2023 Fonte: Pagina Twitter Al-Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la ...