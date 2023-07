Viabilità Roma Regione Lazio del 03-07-2023 ore 20 | 30

(Di lunedì 3 luglio 2023)DEL 3 LUGLIOORE 20.20 FEDERICO DI LERNIA NUOVI AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLASUL RACCORDO ANULARE IN ESTERNA CODE PER INCIDENTE TRA CASSIA BIS E TRIONFALE E PIU AVANTI SEMPRE CODE PER INCIDENTE TRA OSTIENSE E LAURENTINA CODE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TRA TOLGIATTI E TOR CERVARA IN USCITA CODE SULLA COLOMBO DA VIA DI MEZZOCAMMINO A VIA DI MALAFEDE VERSO OSTIA IL TRASPORTO PUBBLICO: SULLA LINEA METRE PROSEGUONO I LAVORI DI RINNOVO DELL’INFRASTRUTTURA; DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ, IL SERVIZIO SARÀ INTERROTTO SULL’INTERA LINEA SOLAMENTE NELLE ORE SERALI, CON ULTIME PARTENZE DA PORTA SAN PAOLO E COLOMBO ALLE 21. ATTIVO SERVIZIO BUS SOSTITUTIVO DA FEDERICO DI LERNIA E ASTRAL INFOMOBILITA’ È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA ...

...una delle principali arterie del traffico veicolare di questo quadrante e dell'intera città di. ' Ladi via Boccea - prosegue - è stata 'spezzata in due' da questa criticità da Forte ...Nel corso della seduta tenutasi questa mattina nell'aula di Santa Maria la Nova e appena conclusasi, il Consiglio Metropolitano ha adottato il Bilancio di previsione 2023 e altri importanti atti di ...... e sulla quale sono in atto gli interventi di ripristino dellae messa in sicurezza. 'Ciò ... Come Regione stiamo cercando di far capire ache non c'è tempo da perdere. Servono risorse per ...