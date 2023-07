Viabilità Roma Regione Lazio del 03-07-2023 ore 19 | 45

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 3 luglio 2023)DEL 3 LUGLIOORE 19.20 FEDERICO DI LERNIA NUOVI AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAIN APERTURA SEGNALIAMO CODE PER INCIDENTE SULLA A24TERMANO TRA TIVOLI E IL NODO A1 A24 IN DIREIZONESUL RACCORDO ANULARE IN ESTERNA CODE A TRATTI TRA AURELIA E APPIA ANCHE A CAUSA DI UN INCIDENTE AL’ALTEZZA DI VIA LAURENTINA CARREGGIATA INTERNA CODE TRA NOMENTANA E CASILINA E PIU AVANTI CODE PER INCIDENTE ALL’ALTEZZA DI VIA LAURENTINA RALLENTAMENTI SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TRA FIORENTINI E IOL RACCORDO IN USCITA CODE SULLA COLOMBO DA VIA DI MEZZOCAMMINO A VIA DI MALAFEDE VERSO OSTIA DA FEDERICO DI LERNIA E ASTRAL INFOMOBILITA’ È TUTTO Servizio fornito da Astral