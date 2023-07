Viabilità Roma Regione Lazio del 03-07-2023 ore 18 | 45

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 3 luglio 2023)DEL 3 LUGLIOORE 18.20 FEDERICO DI LERNIA NUOVI AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAIN APERTURA SEGNALIAMO CODE PER INCIDENTE SULLA A24TERMANO TRA TIVOLI E IL NODO A1 A24 IN DIREIZONECODE PER INCIDENTE ANCHE IN VIA RINALDO D’AQUINO IN DIREZIONE COLLEVERDE SUL RACCORDO ANULARE IN ESTERNA CODE A TRATTI TRA AURELIA E DIRAMAZIONESUD CODE A TRATTI ANCHE IN CARREGGIATA INTERNA TRA FLAMINIA E PONTINA RALLENTAMENTI SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TRA FIORENTINI E IOL RACCORDO IN USCITA CODE SULLA COLOMBO DA VIA DI MEZZOCAMMINO A VIA DI MALAFEDE VERSO OSTIA CODE PER TRAFFICO INTENSO SULLA PONTINA ALL’ALTEZZA DI SPINACETO IN DIREZIONEE TRA CASTELNO E ...