Viabilità Roma Regione Lazio del 03-07-2023 ore 15 | 30

(Di lunedì 3 luglio 2023)DEL 3 LUGLIOORE 15.20 FEDERICO DI LERNIA NUOVI AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAIN APERTURA: TRAFFICO BLOCCATO SULLA DIRAMAZIONENORD IN DIREZIONE FIRENZE TRA FIANONO E BIVIO A1 PER IL RIBALTAMEWNTO DI UN CAMION CODE PER INCIDENE ANCHE SUL GRANDE RACCORDO ANULARE IN ESTERNA TRA PONTINA E ARDEATINA E TRA A24 E TIBURTINA CODE SULLA PONTINA ALL’TEZZA DI POMEZIA IN DIREZIONDE DELLA LATINA IL TRASPORTO PUBBLICO: SULLA LINEA METRE PROSEGUONO I LAVORI DI RINNOVO DELL’INFRASTRUTTURA; DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ, IL SERVIZIO SARÀ INTERROTTO SULL’INTERA LINEA SOLAMENTE NELLE ORE SERALI, CON ULTIME PARTENZE DA PORTA SAN PAOLO E COLOMBO ALLE 21. ATTIVO SERVIZIO BUS SOSTITUTIVO DA FEDERICO DI LERNIA E ...