Viabilità Roma Regione Lazio del 03-07-2023 ore 11 | 30

(Di lunedì 3 luglio 2023) Astral infomobilità un saluto e ben trovati all’ascolto con Astral infomobilità un servizio dellain apertura incidente su A1-napoli tra Anagni Colleferro in direzioneincidente anche sulla Ardeatina tra Santa Palomba e Falcognana con code In entrambe le direzioni asul grande raccordo anulare si rallenta in esterna tra Christine Tiburtina mentre incontriamo rallentamenti interna tra Casilina e Appia rallentamenti anche sulla Cassia nelle due direzioni tra Tomba di Nerone Olgiata causa lavori si sta in coda sulla Cassia Veientana in direzione della Capitale tra cartelle ceveri raccordo incolonnamenti sul tratto Urbano della A24 tra Portonaccio e la tangenziale in direzione di quest’ultima code per traffico intenso sulla Pontina seguito di un incidente in direzione della ...