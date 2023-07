Viabilità Roma Regione Lazio del 03-07-2023 ore 09 | 45

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 3 luglio 2023) Astral infomobilità un saluto e ben trovati all’ascolto con Astral infomobilità un servizio dellain apertura incidente sul tratto Urbano della A24 tra lo svincolo per Tor Cervara il raccordo in direzione di quest’ultimo ancora disagi sulla Pontina a seguito di un incidente con lunghe code tra Pomezia Castel di Decima direzionesul grande raccordo anulare si rallenta in esterna all’altezza del Labaro più avanti all’altezza dell’ Aurelia quindi code per traffico intenso tra la diramazioneSud Tiburtina mentre in interna si sta in coda tra Nomentana e Laurentina a nord e incontriamo code a tratti sulla Cassia nelle due direzioni tra Tomba di Nerone olgiada causa lavori si sta in coda sulla Cassia Veientana in direzione della Capitale tra cartelle ceveri raccordo ...