Viabilità Roma Regione Lazio del 03-07-2023 ore 08 | 15

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 3 luglio 2023) Astral infomobilità un saluto e ben trovati all’ascolto con Astral infomobilità un servizio dellasul grande raccordo anulare incontriamo code per traffico intenso interna tra la diramazionesud e Appia mentre in esterna rallentamenti all’altezza del Labaro incolonnamenti sulla Flaminia tra i raccordo e via dei punti direzione centro vita in coda sul tratto Urbano della A24 tra Tor cervare la tangenziale in direzione centro rallentamenti al sud sulla Appia in direzione della Capitale tra Ciampino e raccogli la Pontina ci sono incolonnamenti tra casalazzara Castelno sempre in direzione della capitale il trasporto pubblico sulla linea Metre proseguono i lavori di rinnovo dell’infrastruttura lunedì al venerdì il servizio Sara interrotto sull’intera ...